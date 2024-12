“Uniti per la Sicilia protagonista in Europa”, Lega e futuristi discutono in un convegno alla Scala dei Turchi

Condividi

Venerdì 13 dicembre alle ore 17.30 presso il Madison (Scala dei Turchi) Realmonte – Agrigento, si terrà un convegno dal titolo ‘Uniti per una Sicilia protagonista in Europa!’, un momento di incontro per discutere delle esigenze ed opportunità del nostro territorio da portare in Europa.

Saranno presenti l’On. Luca Sammartino (deputato Ars e leader della Lega in Sicilia), il Sen. Nino Germanà (segretario regionale della Lega), l’On. Anastasio Carrà (commissario provinciale Lega Agrigento), l’On. Salvo Geraci (presidente del Gruppo parlamentare Lega all’Ars), l’On. Nicola Cristaldi (i Futuristi) ed altri dirigenti e figure istituzionali della Lega in Sicilia. Modera l’ing. Anna Sciangula.

‘Sarà un’occasione importante per discutere, con il gruppo Patrioti per l’Europa e la deputazione presente, delle opportunità e delle sfide che la nostra Sicilia deve affrontare per diventare protagonista in Europa’ – così dichiara l’On. Stancanelli.

‘Il Parlamento europeo non è così distante dai cittadini se a rappresentarci ci sono europarlamentari che ascoltano il territorio e le sue voci. L’ascolto è fulcro fondamentale dell’azione politica; parleremo di idee e progetti, di presente e futuro della nostra Sicilia.” Così l’ing. Anna Sciangula che modererà l’incontro.