Unicredit, firmato accordo su esodi e nuove assunzioni: decine di ingressi in Sicilia

Condividi

Visualizzazioni 162

Uilca e le altre Organizzazioni Sindacali hanno raggiunto oggi in Unicredit, al termine di una serrata trattativa articolata su più giornate, un accordo che consente l’accoglimento delle restanti domande di esodo presentate dalle lavoratrici e dai lavoratori con finestra pensionistica compresa tra il 1° agosto 2030 e il 1° gennaio 2031.

“L’intesa rappresenta un traguardo di grande valore per il settore bancario italiano – dichiara Rosario Mingoia, segretario responsabile Uilca Gruppo Unicredit – poiché garantisce un ricambio generazionale con un rapporto tra uscite e nuove assunzioni prossimo all’1 a 1”.

Alle uscite di personale seguirà infatti un significativo piano di inserimenti, con 494 nuove assunzioni complessive, di cui diverse decine in Sicilia, confermando il trend positivo degli ultimi tre anni che ha già visto l’ingresso di 224 giovani nella regione.

Nel dettaglio, il piano di nuove assunzioni prevede: 436 giovani nel 2026; 58 donne vittime di violenza, da ripartire nel triennio 2026-2028, o figlie e figli di vittime di femminicidio, in piena applicazione dell’articolo 1 del protocollo Abi–Sindacati per il contrasto alla violenza sulle donne, sottoscritto il 24 novembre scorso.

Inoltre, attraverso un successivo accordo sindacale, sarà riaperta la possibilità di uscita volontaria per circa 1.300 dipendenti. Di questi, 1.000 avevano già aderito ai precedenti piani di esodo: circa 200 potranno accedere al pensionamento anticipato nel corso del 2026; i restanti 1.100 usufruiranno del Fondo di Solidarietà negli anni successivi, inclusi coloro che matureranno i requisiti pensionistici nel primo semestre del 2031, secondo modalità che saranno definite con ulteriori intese.

“Con questo accordo – conclude Mingoia – si completa il percorso di uscita per tutte le lavoratrici e i lavoratori con finestra pensionistica fino al 1° gennaio 2031 che hanno aderito volontariamente agli esodi. È uno dei migliori accordi del settore: garantisce un livello di sostituzione vicino al 100%, rafforza l’occupazione giovanile e conferma l’attenzione di Uilca e di Unicredit ai temi dell’innovazione e delle politiche di genere”.