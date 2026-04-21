UniCredit, accordo su esodi e assunzioni: attese circa 100 nuove entrate in Sicilia

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Dopo settimane di confronto serrato tra azienda e organizzazioni sindacali, è stato raggiunto un accordo sul nuovo piano di uscite volontarie nel gruppo UniCredit. Al centro della trattativa, il tema del ricambio generazionale e del rapporto tra lavoratori in uscita e nuove assunzioni.

L’intesa prevede il coinvolgimento di 1.130 dipendenti che lasceranno il lavoro su base volontaria, una volta maturati i requisiti pensionistici entro maggio 2032. A queste uscite corrisponderà un numero equivalente di ingressi: 1.130 nuove assunzioni in tutta Italia, garantendo così un rapporto uno a uno che punta a salvaguardare i livelli occupazionali.

Si tratta di un risultato significativo, soprattutto alla luce delle iniziali divergenze tra le parti sul tasso di sostituzione. Il mantenimento degli organici è stato infatti uno dei punti chiave della trattativa, con l’obiettivo di evitare un aggravio dei carichi di lavoro per il personale in servizio e, allo stesso tempo, offrire nuove opportunità ai giovani.

L’accordo introduce anche alcune misure migliorative sul fronte del welfare aziendale. Tra queste, l’aumento del valore dei buoni pasto per i lavoratori part-time e una quota di nuove assunzioni riservata a donne vittime di violenza, segnale di attenzione verso temi sociali rilevanti.

Guardando al territorio, in Sicilia si prevede un impatto concreto: circa un centinaio di nuove assunzioni, a fronte di un numero simile di uscite volontarie. Un equilibrio che, nelle intenzioni dei sindacati, dovrebbe contribuire a sostenere l’occupazione locale e favorire il ricambio generazionale anche nell’isola.

Nei prossimi mesi, il confronto tra le parti proseguirà su altri aspetti, in particolare sullo sviluppo professionale dei dipendenti e sul rafforzamento complessivo delle politiche di welfare.