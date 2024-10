Una veglia di preghiera e poi la fiaccolata per ricordare Patrizia Russo. Appuntamento alle 21,00 in via San Girolamo chiesa Badiola

Condividi

Ad Agrigento oggi venerdì 18 ottobre una veglia di preghiera e una fiaccolata in memoria di Patrizia Russo, l’insegnante agrigentina di 53 anni uccisa mercoledì scorso dal marito, Giovanni Salamone, 61 anni. Alle ore 21 una messa nella chiesa Badiola, in via San Girolamo, e poi la fiaccolata. Gli organizzatori hanno scritto sui social: “La morte di Patrizia Russo ha colpito tanti di noi perché è nata e cresciuta nelle strade che tanti di noi ancora percorriamo ogni giorno”.