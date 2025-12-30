Una sala del Teatro Pirandello intitolata a Nino Bellomo

Condividi

L’Amministrazione comunale di Agrigento, presieduta dal sindaco, Franco Miccichè, ha approvato una delibera, subito esecutiva, che intitola, apponendo una targa commemorativa, una sala attigua al foyer del teatro Pirandello a Nino Bellomo, personalità artistica, attore e interprete pirandelliano di rilievo storico nazionale, morto lo scorso 11 aprile a 102 anni di età, con una brillante carriera iniziata nel 1940. I familiari hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa.