Una sala del Teatro Pirandello intitolata a Nino Bellomo

L’Amministrazione comunale di Agrigento, presieduta dal sindaco, Franco Miccichè, ha approvato una delibera, subito esecutiva, che intitola, apponendo una targa commemorativa, una sala attigua al foyer del teatro Pirandello a Nino Bellomo, personalità artistica, attore e interprete pirandelliano di rilievo storico nazionale, morto lo scorso 11 aprile a 102 anni di età, con una brillante carriera iniziata nel 1940. I familiari hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa.
Notizie correlate
-
Concorso ricercatori a Catania: il CGA dà ragione ad un concorrente e rimette in discussione un concorso bandito oltre 15 anni faCondividi Visualizzazioni 142 Si riapre il caso del concorso per un posto di ricercatore universitario in...
-
Fondi Europei dirottati: indagine su Nino Papania e il movimento ViaCondividi Visualizzazioni 149 L’ex senatore Nino Papania è accusato di aver dirottato fondi europei destinati alla...
-
Da sabato prossimo i saldi invernali in SiciliaCondividi Visualizzazioni 147 I saldi in Sicilia iniziano il 3 gennaio, fino al 15 marzo. E...