Una ragazzina di 13 anni sarebbe stata stuprata a Palermo

A Palermo sabato è accaduto che una ragazzina di 13 anni residente in un Comune della provincia, in cura all’ospedale Di Cristina, si è allontanata dall’ospedale dopo aver litigato nell’atrio con la madre, e di notte sarebbe stata stuprata da un ragazzo in un vicolo della piazza del quartiere Borgo Nuovo. Adesso la Polizia è alla ricerca di colui che ha abusato della ragazzina, che aveva bevuto parecchio alcol. La ragazzina non ha mai conosciuto il padre. Vive con la madre che non riesce a gestirla. E’ già stata ospite diverse volte in Comunità in Sicilia. Beve molto e fuma droga. Dopo la notte da incubo e la violenza a Borgo Nuovo la ragazzina è tornata in ospedale, dove il reparto di Neuropsichiatria è diventato un punto di riferimento per tanti ragazzini che abusano di alcool e crack. La 13enne sarà trasferita in una Comunità fuori dalla Sicilia.