Una pistola giocattolo per il Pd di Ravanusa?

A Ravanusa in via Sant’Antonio, traversa di corso della Repubblica, una pistola giocattolo è stata rinvenuta sopra la cassetta della posta dell’immobile in cui ha sede la sezione locale “Davide Sassoli” del Partito Democratico. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione. Non è possibile al momento risalire al perché di quanto accaduto. Nel Partito Democratico a Ravanusa militano il vice sindaco, il vice presidente del Consiglio comunale, già destinatario di intimidazioni, e un assessore.
