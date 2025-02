Una parte di via Gioeni è al buio

Condividi

Visualizzazioni 93

Ancora disservizi nell’illuminazione pubblica ad Agrigento, in via Gioeni, con lampioni fuori uso e rischi per la cittadinanza. Il comitato “Gioeni” invoca l’intervento del Comune, perché l’illuminazione non funziona dal civico 63 al civico 81. Il comitato scrive al Comune: “Ciò comporta per i passanti disagi e rischi di inciampare nei diversi gradini presenti in questo tratto di strada. Si chiede che ci si adoperi per ripristinare i lampioni spenti”.