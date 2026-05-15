Una parificazione da 5 miliardi di euro

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Il governo regionale punta a ottenere la parificazione del rendiconto dalla Corte dei Conti entro maggio: essenziale per sbloccare 5 miliardi.

La Regione Siciliana mira a ottenere entro fine mese il giudizio di parificazione del rendiconto 2022 dalla Corte dei Conti, essenziale per sbloccare oltre 5 miliardi di euro derivanti dagli avanzi di gestione. Così ha ribadito il presidente Renato Schifani a confronto con l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino, il segretario generale Ignazio Tozzo e il ragioniere generale Gloria Giglio. La relazione istruttoria evidenzia un andamento economico positivo: il Prodotto interno lordo siciliano nel 2023 è cresciuto del 2,1%, superiore alla media nazionale e del sud Italia. Il deficit regionale si è ridotto da 6,842 miliardi nel 2020 a 901 milioni nel 2023. Aumentano inoltre le disponibilità di cassa, da 314 milioni del 2018 a 10,9 miliardi nel 2024, e le entrate tributarie di circa un miliardo negli ultimi sei anni, sostenute da investimenti soprattutto nel settore delle costruzioni. La spesa per contributi a enti locali e imprese, quasi raddoppiata tra 2019 e 2024, riflette l’obiettivo di ridurre il divario economico tra Sicilia e resto d’Italia, tracciando la strada a un utilizzo strategico dei fondi.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)