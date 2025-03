Una ong soccorre in extremis 49 migranti

Condividi

Sono stati soccorsi in mare, trasbordati e condotti a Lampedusa 49 migranti. Sono stati colti in balia delle onde dalla nave Aurora di “Sea Watch”. La ong riferisce: “Erano prossimi ad affondare, con una tempesta in arrivo. Siamo intervenuti giusto in tempo, e mentre le onde si alzavano li abbiamo portati tutti al sicuro a Lampedusa, il porto di sbarco assegnatoci da Roma”.