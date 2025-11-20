Una nuova Rsa Uilca nel territorio agrigentino

Condividi

Oggi, alla presenza del Segretario Nazionale di coordinamento UILCA – UniCredit – Rosario MINGOIA e del Segretario Provinciale Giuseppe INDELICATO, si è costituita la RSA a SCIACCA con l’elezione di Giuseppe CALECA, a Giuseppe va il nostro augurio per il difficile compito che sicuramente saprà interpretare con la serietà, professionalità ed empatia che lo hanno sempre contraddistinto.

Potrà contare, oltre che sul supporto e sulla vicinanza di tutte le strutture UILCA, anche sulla fattiva collaborazione della squadra dei Colleghi di Sciacca.

Il traguardo raggiunto è frutto di un lungo lavoro fatto di impegno, serietà e vicinanza della UILCA verso tutti i Colleghi. Un grande ringraziamento va ai Colleghi di Sciacca per l’impegno profuso e per la fiducia accordata.

Oggi è una giornata importante per la UILCA e, a nostro avviso, per i lavoratori tutti e per tutto il movimento sindacale.

La visione della UILCA è quella di un sindacato laico e democratico aperto al confronto e alla collaborazione con tutti, ricettivo anche alle critiche costruttive ma non temiamo il confronto sul piano delle competenze nel rispetto di tutte le rappresentanze e volto principalmente alla tutela della dignità dei nostri Colleghi.