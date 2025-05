Una Commissione sul “reparto degli orrori”

Condividi

Le denunce di Caronia: l’assessore regionale alla Sanità, Faraoni, istituisce una Commissione per analizzare l’attività del reparto di Chirurgia toracica all’ospedale Civico di Palermo.

L’assessorato regionale alla Sanità ha istituito una Commissione per analizzare l’attività clinica del reparto di Chirurgia toracica dell’ospedale Civico di Palermo. Il provvedimento, firmato dall’assessore Daniela Faraoni, è frutto di alcune segnalazioni interne su irregolarità nei ricoveri e negli interventi chirurgici effettuati negli ultimi cinque anni. In particolare, si tratta delle denunce di un medico dello stesso reparto, il dottor Francesco Caronia, appena alla ribalta di un servizio giornalistico a “Le Iene”, che ha raccontato pubblicamente di interventi non necessari, cartelle cliniche alterate, liste d’attesa scavalcate e tanto altro fino alla morte di una paziente a causa di un intervento che, secondo Caronia, non si sarebbe dovuto eseguire affatto.

Dal luglio del 2022 il dottor Caronia ha sporto otto denunce formali, corredate da nomi, cognomi, numeri identificativi delle cartelle cliniche e ogni elemento utile a supportare le accuse, consegnando tutto alla magistratura e alle forze dell’ordine, ma in quasi tre anni nessun provvedimento concreto è stato adottato.

La Commissione procederà ad un riesame di tutte le cartelle cliniche dal 2020 al 2025, con particolare attenzione alla correttezza dei percorsi terapeutici, alla coerenza delle scelte cliniche e agli eventuali esiti successivi, anche in altre strutture sanitarie, regionali o extraregionali. Il lavoro inizierà lunedì prossimo, 12 maggio e fornirà aggiornamenti settimanali all’assessorato. E’ prevista la possibilità di ascoltare direttamente i pazienti coinvolti. Nel frattempo il dottor Caronia sarà convocato in audizione anche dall’Ordine dei medici che avvierà una indagine interna.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)