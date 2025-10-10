Un traghetto Made in Sicily per la tratta Lampedusa – Porto Empedocle

A Palermo è stato varato il nuovo traghetto “Costanza I di Sicilia”, costruito interamente nei cantieri di Fincantieri a Palermo e finanziato dal governo Schifani, un orgoglio tutto siciliano. La nave, che ha una lunghezza di 140 metri e 14.500 tonnellate di stazza lorda, potrà raggiungere i 19 nodi di velocità massima e ha una capacità di 1000 persone, 195 automobili e 40 camion a bordo. Il mezzo sarà impiegato nella tratta Lampedusa – Porto Empedocle, e sarà in grado di attraversare il Mediterraneo anche con condizioni meteo sfavorevoli, e di ormeggiare a Linosa grazie agli innovativi sistemi di propulsione.
