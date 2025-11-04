Un Torneo di Burraco per la Solidarietà: l’Inner Wheel Club di Agrigento trasforma il gioco in un gesto d’amore

Condividi

Una serata all’insegna dell’armonia, dell’amicizia e della generosità: l’Inner Wheel Club di

Agrigento, presieduto da Patrizia Vitellaro Di Giovanni, ha organizzato con successo un Torneo di

Burraco per la Solidarietà sabato 1° novembre presso il Grand Hotel Mosè, unendo la passione per

il gioco all’impegno per la beneficenza. «In questi momenti difficili è stato importante -ha

dichiarato la presidente Patrizia Vitellaro Di Giovanni – ritrovarsi con tanti amici uniti dagli stessi

principi di solidarietà e rispetto per il prossimo più bisognoso, tra sorrisi e carte da gioco, gioia ed

emozione pura. Un semplice torneo è stato trasformato in un gesto d’amore e di attenzione verso

il prossimo».

Il buon esito dell’iniziativa è stato reso possibile grazie all’impegno e alla

collaborazione di tutte le socie dell’Inner Wheel Club di Agrigento, che, ancora una volta, hanno

dimostrato sensibilità, dedizione e spirito di squadra. Un sincero grazie a Carmela Perricone,

determinante, tra le protagoniste, nell’organizzazione e nel coordinamento del torneo, socia

esperta e decisa che ha dimostrato passione e tenacia. In un’atmosfera di amicizia e rispetto

reciproco, sono stati vissuti momenti di autentica armonia e condivisione, dove la competizione ha

lasciato spazio alla solidarietà. L’evento ha visto una calorosa adesione non solo da parte di socie e

amici del Club, ma anche di numerosi ospiti d altri Club service confermando una vasta rete di

sensibilità e collaborazione: Diverse rappresentanti del Rotary Club “Aragona Colli Sicani”; Amici

del Rotary Club di Licata; Amiche dell’Inner Wheel Club di Licata.

«Un grazie affettuoso, carico di stima e profonda riconoscenza – ha sottolineato Patrizia Vitellaro Di Giovanni – a tutti gli amici

intervenuti che hanno risposto con generosità al nostro invito non esitando a partecipare,

rendendo speciale questa serata. Il loro contributo ha permesso di raggiungere, con successo, lo

scopo benefico della serata. Vissuti, insieme, momenti di autentica amicizia e solidarietà che

resteranno nel cuore di tutti noi». Il Torneo di Burraco dell’Inner Wheel Club di Agrigento si è così

concluso in un abbraccio collettivo, con la promessa di continuare a promuovere, iniziative simili

che da sempre animano l’Inner Wheel Club di Agrigento. «Abbiamo giocato, sorriso e condiviso –

ha concluso la presidente – ma, soprattutto, abbiamo fatto del bene, insieme. Ed è questo il vero

significato dell’essere Inner Wheel».