Un tecnico indagherà sull’incidente Messina a Porto Empedocle

Martedì prossimo la Procura di Agrigento incaricherà un tecnico per ricostruire la dinamica dell’incidente stradale mortale avvenuto lo scorso 10 settembre a Porto Empedocle, in via Crispi, dove un empedoclino di 21 anni, studente universitario, alla guida di una Renault Clio, ha investito, cagionandone la morte, Isabella Messina, 64 anni. Il 21enne, risultato negativo agli esami tossicologici, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale. L’avviso di accertamenti tecnici non ripetibili è stato notificato al difensore dell’indagato, l’avvocato Luigi Troja, e ai familiari della vittima. Hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici.