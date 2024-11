Un successo strepitoso la mostra di Gianfranco Jannuzzo “Gente mia”. Proroga fino al 6 gennaio 2025

Condividi

La mostra di Gianfranco Jannuzzo dal titolo “Gente Mia”, che avrebbe dovuto concludersi l’8 novembre 2024, sarà prorogata fino a domenica 6 gennaio 2025, con ingresso libero e con orari di apertura tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, ad esclusione dei giorni di chiusura del 25 dicembre e dell’1 gennaio.

“Una decisione – spiega Beniamino Biondi, curatore della mostra e direttore delle Fabbriche – che la Fondazione Orestiadi ha assunto facendo seguito alla valutazione del grande successo di pubblico che ha conquistato la personale di Jannuzzo. Numeri straordinari e opinioni di alto gradimento che si aggiungono alle numerose visite compiute in occasione degli altri eventi organizzati nel salone del museo, adibito con nuovi impianti e strutture che lo configurano come uno spazio culturale declinabile a usi nuovi che presto daranno la cornice di un vero e proprio cartellone per l’inverno. Si è così concordato di procrastinare la mostra fino ai primi giorni del nuovo anno, inaugurando la Capitale della Cultura con il credito di un successo conquistato, e consentendo ai tanti agrigentini che tornano a casa per le feste di poter visitare lo spazio apprezzando il lavoro di un artista cui la città ha sempre tributato enorme affetto e riconoscenza”.