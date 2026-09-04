Un piano per il Polo universitario di Agrigento

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Università di Palermo, Provincia, Comune e Consorzio universitario lavorano a un piano per rilanciare il Polo universitario agrigentino, puntando su strutture, servizi agli studenti e un’offerta formativa più diretta verso le esigenze del territorio. Il percorso è stato definito durante un incontro al palazzo Steri a Palermo, sede del rettorato palermitano, con il rettore Massimo Midiri, il presidente della Provincia Giuseppe Pendolino, il presidente del Consorzio universitario Giovanni Perino e il sindaco Michele Sodano. Tra le priorità sono emerse la gestione e la riqualificazione della sede di via Quartararo, il bando per il servizio bar, il futuro dei locali dell’ex ospedale in via Atenea di proprietà dell’Università e la situazione finanziaria del Consorzio. Previsto anche il rafforzamento della compagine consortile, con il coinvolgimento di Comuni, ordini professionali e imprese, e una revisione dei corsi per renderli coerenti con le vocazioni produttive della provincia. Il sindaco Sodano ha sottolineato: “Nessuna città cresce senza un’università che funziona, è lì che si forma il futuro di un territorio. Con Ateneo di Palermo, Consorzio universitario e Provincia di Agrigento abbiamo trovato una sinergia che Agrigento desiderava da anni”. Perino si affida ad una nuova convergenza istituzionale e ritiene decisivo il rientro della Provincia, insieme al sostegno del Comune e all’impulso dell’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano. La Cgil, tramite il segretario Alfonso Buscemi, invoca però un impegno concreto contro l’emigrazione intellettuale. Il sindacato sollecita un patto territoriale con obiettivi, risorse, tempi e responsabilità precise, collegando l’Università alle nuove professioni, alla transizione digitale ed energetica, al turismo, ai beni culturali, all’economia del mare e all’agroalimentare. Per Buscemi occorre che il diritto allo studio si accompagni con la possibilità di trovare lavoro e restare ad Agrigento.