Un Natale di Sorrisi tra Musica e Solidarietà

Una mattinata indimenticabile dedicata al dono, alla solidarietà e alla vicinanza. L’Inner Wheel Club di Agrigento, nell’ambito del “Progetto Sorriso”, uniti per fare del bene, ha promosso una straordinaria iniziativa di amicizia e condivisione insieme al Rotary Club, Rotaract e Interact.

​Le tappe del cuore di questa coinvolgente carovana della solidarietà hanno toccato tre luoghi simbolo della comunità:

“​Casa della Speranza”, dove i tre Club sono stati accolti dai sorrisi dei ragazzi che hanno gradito panettoni, dolci, cornamuse e il calore dell’amicizia;

“​Residence Santa Teresina”, dove Babbo Natale, le melodie pastorali e le note delle cornamuse hanno generato gioia e momenti di felicità tra gli anziani ospiti, suscitando tanta commozione.

La “Pediatria” dell’​Ospedale San Giovanni di Dio è stata la tappa più commovente. Nel Reparto dei piccoli ospiti, accolti dal Primario, Dott. Gramaglia, e dal Direttore sanitario dell’Ospedale, Dott. Asaro, tutti i soci hanno distribuito regali e sorpresine tra i corridoi in festa.

​Musica, sorrisi e tanta gratitudine tra le mamme, i bimbi e tutto lo Staff ospedaliero.

​Le melodie delle cornamuse hanno trasformato ogni ambiente in un luogo di festa e grande, coinvolgente, emozione per tutti. Vedere sorrisi, espressioni di gratitudine, gioia e sorpresa negli occhi dei bambini, e dei grandi, ha gratificato profondamente tutti: le socie dell’Inner Wheel Club,

i soci del Rotary, Rotaract e Interact, presenti. Una giornata fantastica, a conferma che l’amicizia, la solidarietà e la condivisione sono il regalo più prezioso in questo Santo Natale.Tanti auguri dall’ Inner Wheel Club di Agrigento, dal Rotary Club di Agrigento, dal Rotaract e dall’Interact Club di Agrigento.