Un milione per educazione digitale e prevenzione dei rischi online

La Regione siciliana finanzia con un milione di euro progetti dedicati all’alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori tra 6 e 17 anni, con l’obiettivo di promuovere un utilizzo più consapevole e sicuro delle tecnologie e contrastare cyberbullismo, dipendenze digitali, isolamento sociale ed esposizione a contenuti violenti o pornografici. L’iniziativa, promossa dall’assessore alle Politiche sociali, coinvolgerà enti del Terzo settore, università ed enti pubblici chiamati a realizzare percorsi educativi rivolti ai ragazzi, alle famiglie e alle comunità scolastiche. I progetti dovranno essere presentati esclusivamente tramite Pec entro il 15 giugno.
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