“Un miliardo in due anni da manovre aggiuntive” (video)

Le variazioni di bilancio approvate, il presidente della Regione Schifani: “Un miliardo in due anni da manovre aggiuntive”. Il video intervento.
Notizie correlate
-
Incidente stradale, morta una bambina di 2 anniCondividi Visualizzazioni 149 Un incidente stradale è avvenuto lungo la statale 514 Ragusa – Catania, in...
-
Regione promossa sul Fondo sociale europeoCondividi Visualizzazioni 114 La Regione ha superato l’obiettivo di spesa del Programma operativo del Fondo sociale...
-
A fuoco alberi di ulivo e mandorleCondividi Visualizzazioni 333 Circa trenta alberi di ulivo e di mandorlo sono stati divorati dalle fiamme...