Un miliardo di euro per le imprese siciliane

L’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, annuncia bandi, entro maggio, per circa un miliardo di euro destinati alle imprese siciliane. I dettagli e l’intervento.

L’assessorato regionale alle Attività produttive annuncia una cascata di fondi per la Sicilia, le imprese, in settori strategici. Entro maggio saranno pronti i bandi per sostenere la competitività, l’innovazione e il rafforzamento del capitale umano. Il tutto per un valore di circa un miliardo di euro. L’assessore Edy Tamajo spiega che il suo assessorato ha un miliardo e mezzo di euro da spendere.

Si tratta dei fondi europei per lo sviluppo delle regioni (Fesr), i fondi per lo sviluppo e la coesione (Fsc), e i fondi per i programmi operativi complementari (Poc). Tamajo intende trasformare tali risorse in opportunità concrete per le imprese siciliane, “affinchè – sottolinea – innovazione, capitale umano e ricerca non siano parole vuote ma pilastri reali dello sviluppo”.

E i bandi saranno basati su tre concetti: “semplificare, sostenere, rilanciare”. L’assessore Tamajo promuove il governo Schifani perché crede nel valore dell’impresa e nella sua capacità di generare lavoro, futuro, dignità. E sottolinea ancora: “E’ finita l’epoca delle politiche del lavoro calate dall’alto: oggi dialoghiamo con il mondo produttivo, costruiamo strumenti su misura, intercettiamo i trend più rilevanti e li trasformiamo in azioni. La Sicilia deve smettere di rincorrere e cominciare a guidare il cambiamento. L’amministrazione regionale non può più limitarsi a erogare fondi: deve diventare alleata strategica delle imprese. E questo è l’approccio che stiamo portando avanti giorno dopo giorno, con concretezza e visione, nell’ambito dell’azione complessiva del governo Schifani”.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)