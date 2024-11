Un materasso gettato in strada: denunciata empedoclina

Condividi

I Carabinieri della Stazione di Porto Empedocle, nel corso di un servizio mirato al contrasto dei reati in materia ambientale, hanno denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Agrigento una empedoclina di 35 anni, per il reato di abbandono di rifiuti. Lei è stata sorpresa in via Mazzini intenta a gettare in strada un materasso, classificato come rifiuto urbano ingombrante, e quindi causando non solo degrado ma anche rischi igienico-sanitari per la comunità.