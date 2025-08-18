Un incendio danneggia l’uliveto dell’assessore di Sciacca Simone Di Paola

Condividi

Visualizzazioni 122

Un incendio ha avvolto e danneggiato l’uliveto della famiglia dell’assessore comunale di Sciacca, Simone Di Paola, che ha scritto: “Per il terzo anno di seguito, l’azienda agricola della mia famiglia subisce, per mano dei soliti bastardi piromani, gravi danni ai nostri alberi di ulivo. Bene, sappiate che per ogni ulivo che tenterete di uccidere, noi ne ripianteremo altri 10! Ci tengo a ringraziare di cuore la comunità di Calamonaci, a cominciare dall’amministrazione comunale e segnatamente l’assessore Perricone, che prontamente si sono attivati per domare l’incendio, e che spero di incontrare al più presto per concordare iniziative atte a contrastare l’odioso fenomeno della piromania. Non riuscirete minimamente a scalfire la nostra volontà di continuare ad investire sul nostro territorio, offrendo il nostro olio, che sia sempre migliore, più buono e più siciliano. Noi non lasceremo questa terra in mano ai piromani, noi siamo più forti!”. Indagini sono in corso.