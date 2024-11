Un idrante soltanto un funzione, gli autobottisti di Agrigento fermi al palo. Dall’Aica risposte negative.

Condividi

I turni di distribuzione sono tornati lunghi e, da questa mattina, Aica ha provveduto a chiudere alcuni idranti di Monserrato con il risultato che gli autobottisti non possono soddisfare le numerose richieste che ricevono ad ogni momento della giornata. Questa mattina, l’amara sorpresa degli autobottisti che si erano recati nella frazione di Agrigento per riempire le botti. Un idrante soltanto in funzione. A quel punto, hanno chiamato Aica per capire cosa fosse successo e di ripristinare gli altri idranti, ma la risposta è stata negativa, gli idranti rimangono chiusi, pertanto, da oggi, sarà impossibile rispondere alle numerose richieste da parte dei cittadini, molti dei quali attendevano per oggi l’autobotte dopo essersi prenotati nei giorni scorsi.