Un grottese ha accoltellato un anziano in provincia di Padova: arrestato

I Carabinieri hanno arrestato un uomo di 41 anni originario di Grotte, in provincia di Agrigento, S T sono le iniziali del nome. E’ stato acciuffato in fuga verso Verona dopo avere accoltellato con delle forbici e un bisturi, alla gola e alla testa, un anziano al cimitero comunale di Borgo Veneto, in provincia di Padova. E ciò per rapinargli il portafogli con dentro 120 euro. Il grottese, assistito dagli avvocati Giuseppe Zucchetto e Sandra Passadore, risponderà di rapina e lesioni aggravate. L’anziano, di 71 anni, è stato soccorso in ospedale. Sequestrate forbici e bisturi.