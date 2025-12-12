Un ciclista è morto investito

Condividi

Visualizzazioni 177

Ad Altavilla Milicia, in provincia di Palermo, un incidente stradale ha provocato la morte di un ciclista di 65 anni, Salvatore Liuzzo, originario di Termini Imerese e residente a Trabia. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, lui ha effettuato una manovra e un’automobilista, nonostante un tentativo di frenata visibile sull’asfalto, non è riuscito ad evitarlo. Sul posto si è rivelato inutile l’intervento dei sanitari del 118. I Carabinieri hanno lavorato per i rilievi investigativi. Liuzzo è stato da sempre un appassionato di ciclismo, componente di un’associazione sportiva e partecipante a diverse gare.