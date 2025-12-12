Un ciclista è morto investito

Ad Altavilla Milicia, in provincia di Palermo, un incidente stradale ha provocato la morte di un ciclista di 65 anni, Salvatore Liuzzo, originario di Termini Imerese e residente a Trabia. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, lui ha effettuato una manovra e un’automobilista, nonostante un tentativo di frenata visibile sull’asfalto, non è riuscito ad evitarlo. Sul posto si è rivelato inutile l’intervento dei sanitari del 118. I Carabinieri hanno lavorato per i rilievi investigativi. Liuzzo è stato da sempre un appassionato di ciclismo, componente di un’associazione sportiva e partecipante a diverse gare.
