Un chilo di cocaina a Favara: assolto

Il 26 luglio del 2023 i fratelli di Favara, Carmelo 50 e Salvatore Fallea, 46 anni, sono stati arrestati ai domiciliari dai Carabinieri perché sorpresi in possesso di un panetto di un chilo di cocaina. Hanno tentato di disfarsene, lanciandolo dal finestrino del furgone sul quale viaggiavano. Ebbene, Carmelo Fallea ha scelto di essere giudicato in abbreviato. Nel frattempo il fratello Salvatore, a processo ordinario, è stato assolto con la formula “per non avere commesso il fatto”. Il giudice, Michele Dubini, ha accolto le tesi dei difensori, gli avvocati Giuseppe Barba e Danilo Tipo, escludendo ogni coinvolgimento di Salvatore Fallea. Peraltro il fratello Carmelo ha già dichiarato: “La cocaina è mia, Salvatore non c’entra”.