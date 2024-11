Un 43enne cade con la moto sul viadotto Morandi e gli si stacca un braccio poi recuperato nelle campagne sottostanti

Condividi

Sembra essere un incidente autonomo (ma ci sono le indagini in corso per chiarire meglio l’esatta dinamica dell’accaduto) quello che ha colpito un uomo di 43 anni, N.V., mentre viaggiava a bordo del proprio scooter lungo il viadotto Morandi. Sembrerebbe che ad un certo punto abbia perso il controllo della moto e si è schiantato sul selciato. L’impatto è stato talmente violento che allo sfortunato 43enne si sia staccato letteralmente il braccio destro volato giù dal cavalcavia e che poi lo stesso arto è stato recuperato dai Vigili del Fuoco nelle campagne sottostanti.

Sul posto sono intervenute anche le Volanti della Polizia per i rilievi del caso.

Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento in codice rosso. Sono in corso indagini diagnostiche e il 43enne attualmente si trova intubato.

Certamente se esistono delle possibilità per riattaccare l’arto l’intervento non potrà mai essere eseguito ad Agrigento. Unica cosa c’erta è che il braccio è stato troppo tempo staccato dal corpo e questo non aiuta di certo eventuali interventi eccezionali.