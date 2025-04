Ultimo appuntamento con la stagione 2024-2025 della rassegna Famiglie a Teatro: “Le favole della saggezza”

Condividi

Domenica 6 Aprile, alle ore 16.30, presso l’Auditorium Palacultura Giovanni Paolo II di Rende, andrà in scena lo spettacolo “LE FAVOLE DELLA SAGGEZZA”, della compagnia I Teatrini di Napoli, che chiuderà l’entusiasmante e variegata stagione della rassegna FAMIGLIE A TEATRO, organizzata dal Centro R.A.T/Teatro dell’Acquario. Una stagione che ha visto in scena numerosi spettacoli e compagnie provenienti da tutto il territorio nazionale e spettacoli di produzione del Centro R.A.T. e la presenza di un nutrito pubblico di famiglie e bambini, oltre alle scolaresche, provenienti da tutta la Calabria, che hanno partecipato alla parallela rassegna SCUOLE A TEATRO, dedicate alle scuole di ogni ordine e grado.

“Le favole della saggezza”, uno spettacolo di Giovanna Facciolo, dove alla semplicità delle storie si unisce la saggezza universale. Storie che si tramandano di generazione in generazione e tra maschere e semplici elementi di scena, prendono vita le più famose favole di animali parlanti che hanno attraversato i secoli e le civiltà: La Volpe e l’uva, La Volpe e la Cicogna, Il Lupo e l’Agnello, La Volpe e il Corvo, La Cicala e la Formica e altro ancora.

Le percussioni e le giocose sonorità dialogano dal vivo con i divertenti e ironici personaggi che da Esopo a La Fontaine tramandano sagaci insegnamenti; animali portatori di vizi e di virtù, di quell’umanità sempre uguale a se stessa e che in queste storie si guarda allo specchio. Ogni favola è come un’immagine semplice, comprensibile in ogni luogo e in ogni tempo e quasi sempre traducibile in un proverbio: c’è il furbo, l’ingenuo, il potente prepotente, l’umile, l’ipocrita adulatore, lo sciocco, il previdente, l’arrogante, il presuntuoso, il povero innocente. Per tutti c’è una morale che ci insegna a destreggiarci nella vita.

Semplici storie per maschere e tamburi, scaltri riflessi di vizi e di virtù, pillole di saggezza quotidiana e morali universali per grandi e bambini.

Biglietto posto unico 7 Euro

Per ulteriori informazioni:

Tel. 393.9675993

Mail: teatrodellacquario@gmail.com