Uilca UniCredit, Rosario Mingoia riconfermato alla guida del Coordinamento

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Si è conclusa il 7 ottobre, all’Hotel Mediterraneo di Riccione, l’Assemblea Congressuale della Uilca-Uil del Gruppo UniCredit, che ha confermato Rosario Mingoia nel ruolo di Segretario Responsabile del Coordinamento Uilca UniCredit.

L’appuntamento congressuale ha rappresentato un importante momento di confronto sul futuro del settore bancario e sul ruolo del sindacato. Ai lavori hanno partecipato esponenti istituzionali e sindacali di primo piano, tra cui Benedetto Attili, Tesoriere della Uil, i responsabili delle relazioni industriali di UniCredit, Segretari Generali regionali e numerosi Segretari nazionali.

“È il nostro futuro… Costruiamolo insieme!” è stato il tema scelto per accompagnare le giornate di dibattito e confronto.

Al termine dell’assemblea, Mingoia ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta dalle delegate e dai delegati, sottolineando il valore del lavoro di squadra.

“Ringrazio le delegate e i delegati per la fiducia che mi hanno rinnovato. È un onore che accolgo con gratitudine e con il senso di responsabilità di chi sa quanto lavoro abbiamo fatto e quanto ne resta ancora da fare”, ha dichiarato Mingoia.

Il Segretario ha quindi rivendicato il ruolo della Uil come organizzazione attenta alla dignità delle persone che lavorano e ha sottolineato come i risultati ottenuti siano il frutto dell’impegno collettivo.

“I traguardi raggiunti non sono merito dell’individualismo, bensì il frutto del lavoro di una squadra di dirigenti competenti, appassionati e sempre vicini alle nostre persone. Una squadra così è la nostra forza più grande”.

Mingoia ha infine evidenziato il risultato raggiunto dalla Uilca all’interno di UniCredit: essere diventata la prima sigla confederale.

“Da un lato ci riempie di orgoglio, dall’altro ci carica di una grande responsabilità. Continueremo su questo solco con l’ambizione di estendere un modello che si è dimostrato vincente, sia per le persone che rappresentiamo sia per il settore bancario nel quale operiamo”.

Un percorso, ha concluso Mingoia, che continuerà con il sostegno della Confederazione Uil, richiamando anche alcuni risultati ottenuti sul fronte della detassazione degli aumenti contrattuali e dei premi di rendimento, misure destinate a produrre effetti positivi per centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori, compresi quelli del settore del credito.