Ugl Sicilia: “Lavoro agile per i dipendenti in caso di allerta meteo”

Condividi

Visualizzazioni 46

L’Ugl Sicilia ha inviato una nota a tutti i Sindaci ed ai Commissari delle Città Metropolitane, ai Presidenti degli Iacp Sicilia e ai Presidenti delle Società Partecipate proponendo la misura del lavoro agile in caso di allerta meteo diramate dalla Protezione Civile.

«Le avverse condizioni meteorologiche – afferma Carmelo Giuffrida, segretario regionale dell’Ugl Sicilia – possono rappresentare un serio rischio per l’incolumità di cittadini e dipendenti, rendendo necessaria una gestione responsabile e proattiva delle risorse umane. In tale contesto, l’adozione del lavoro agile (smart working) rappresenta un’opportunità concreta per garantire il proseguimento delle attività lavorative in sicurezza e assicurare la continuità dei servizi essenziali per la cittadinanza. Come organizzazione sindacale proponiamo di autorizzare il lavoro agile per i dipendenti delle amministrazioni locali e delle aziende partecipate in caso di avvisi di allerta rossa a livello locale o regionale emessi dalla Protezione Civile».

«L’introduzione del lavoro agile in situazioni di emergenza –conclude Giuffrida – come nevicate, piogge torrenziali, venti forti o altre condizioni meteorologiche critiche consentirebbe ai dipendenti di evitare spostamenti pericolosi, svolgendo le proprie mansioni da casa in totale sicurezza».

Per il segretario territoriale Ugl Catania Giovanni Musumeci: «Questa proposta mira ad offrire una risposta concreta alle emergenze climatiche, sempre più frequenti e pericolose, garantendo al contempo la sicurezza dei lavoratori e l’efficienza dei servizi pubblici. Rimaniamo a disposizione per un confronto e per collaborare alla definizione di modalità operative che possano rispondere in modo efficace alle esigenze di tutti gli attori coinvolti».