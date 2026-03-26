Udienza preliminare per la strage di Monreale

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E’ iniziata innanzi al giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Palermo, Marta Maria Bossi l’udienza preliminare per gli omicidi di Salvatore Turdo, 23 anni, Massimo Pirozzo, 25 anni, e Andrea Miceli, 25 anni, uccisi durante una rissa a Monreale la notte tra il 26 e il 27 aprile del 2025. Nella sparatoria furono feriti Nicolò Cangemi, 32 anni, e un ragazzo di 16 anni. Gli imputati, accusati di strage, sono i palermitani Salvatore Calvaruso, 19 anni, Samuele Acquisto, 18 anni, e Mattias Conti, 19 anni. Hanno proposto di costituirsi parte civile le famiglie delle vittime, il Comune di Monreale, il Codacons e l’associazione «Oltre la paura». Il giudice si è riservato di decidere alla prossima udienza fissata per il 7 aprile. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti basate su telecamere di sorveglianza e testimonianze, a scatenare la rissa sarebbe stato un apprezzamento dei monrealesi sul modo di guidare il motorino dei palermitani, a velocità tra i tavoli.