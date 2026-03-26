Udienza preliminare per la strage di Monreale

E’ iniziata innanzi al giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Palermo, Marta Maria Bossi l’udienza preliminare per gli omicidi di Salvatore Turdo, 23 anni, Massimo Pirozzo, 25 anni, e Andrea Miceli, 25 anni, uccisi durante una rissa a Monreale la notte tra il 26 e il 27 aprile del 2025. Nella sparatoria furono feriti Nicolò Cangemi, 32 anni, e un ragazzo di 16 anni. Gli imputati, accusati di strage, sono i palermitani Salvatore Calvaruso, 19 anni, Samuele Acquisto, 18 anni, e Mattias Conti, 19 anni. Hanno proposto di costituirsi parte civile le famiglie delle vittime, il Comune di Monreale, il Codacons e l’associazione «Oltre la paura». Il giudice si è riservato di decidere alla prossima udienza fissata per il 7 aprile. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti basate su telecamere di sorveglianza e testimonianze, a scatenare la rissa sarebbe stato un apprezzamento dei monrealesi sul modo di guidare il motorino dei palermitani, a velocità tra i tavoli.
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