Udc, Giuseppe Ciaravella nominato coordinatore politico ad Alessandria della Rocca

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Giuseppe Ciaravella è stato nominato coordinatore politico dell’Udc ad Alessandria della Rocca. La designazione è stata ufficializzata dal coordinatore provinciale Fabio La Felice, d’intesa con il coordinatore regionale Decio Terrana. Ciaravella, laureato in Scienze politiche, docente, vanta un’esperienza maturata nell’amministrazione locale e nella politica, con un passato nella Democrazia Cristiana, nei circoli giovanili di Forza Italia e successivamente nell’Udc, oltre ad aver ricoperto l’incarico di assessore comunale tra il 2003 e il 2006. Negli ultimi anni ha proseguito l’attività pubblica attraverso un gruppo civico ispirato ai valori della tradizione cristiana e del servizio alla comunità. Per i vertici del partito, la nomina rappresenta un ulteriore passo nel rilancio dell’Udc sul territorio, grazie a una figura considerata competente e radicata nella realtà locale.