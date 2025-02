Uccise la moglie con oltre 30 coltellate: confermato ergastolo

Condividi

La Corte d’Appello non ha concesso alcuna attenuante e ha confermato la condanna all’ergastolo inflitta in primo grado a Filippo Asero, l’uomo di 47 anni, responsabile di omicidio aggravato, che a Bronte l’8 settembre del 2021 ha ucciso la moglie, Ada Rotini, di 46 anni, il giorno della prima udienza per la loro separazione. Lui le ha inferto circa 30 coltellate, colpendola anche quando lei ormai giaceva senza vita a terra. Dopo il ricovero in ospedale al Canizzaro di Catania, perché ha tentato il suicidio conficcandosi il coltello nel petto, Asero è stato arrestato dai Carabinieri il 10 settembre. Il matrimonio della coppia, celebrato nell’agosto del 2020, è durato meno di un anno allorchè lei avrebbe voluto separarsi da lui per continui maltrattamenti.