Uccide il coinquilino e si barrica in casa minacciando di far esplodere il palazzo: arrestato dopo ore di trattative

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Ore di paura in via Sampolo, a Palermo, dove un uomo è stato arrestato dopo aver ucciso il proprio coinquilino e essersi barricato nell’appartamento, minacciando di provocare un’esplosione aprendo il gas.

La vittima è Francesco Spataro, 53 anni, raggiunto da diverse coltellate all’interno dell’abitazione in cui viveva. Per l’omicidio è stato fermato il coinquilino, Francesco Cusimano, 38 anni.

Subito dopo l’aggressione, l’uomo si è chiuso in casa, creando una situazione di grave pericolo. L’intervento dei carabinieri, con il supporto dei militari del Nucleo Radiomobile e dell’Aliquota di Primo Intervento (API), ha consentito di mettere in sicurezza l’area e avviare una lunga trattativa.

Dopo diverse ore di negoziazione, anche grazie all’intervento di un esperto negoziatore, il 38enne si è arreso intorno alle 17 ed è stato bloccato senza ulteriori conseguenze per i residenti dello stabile.

Nell’appartamento viveva anche un terzo coinquilino che, al momento del delitto, si trovava fuori casa per fare la spesa. L’immobile, di proprietà di un anziano, era stato suddiviso in stanze affittate singolarmente.

Secondo le prime ricostruzioni, negli ultimi giorni tra gli inquilini si erano verificati attriti legati alla convivenza, in particolare all’utilizzo degli spazi comuni, come la cucina. Gli investigatori stanno lavorando per accertare se proprio queste tensioni abbiano fatto da sfondo all’aggressione mortale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli specialisti della Scientifica per effettuare i rilievi. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e chiarire il movente dell’omicidio.

(FOTO ANSA)