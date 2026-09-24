Ucciardone, scoperti droga e cellulari

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La polizia penitenziaria ha sequestrato nelle celle della settima sezione dell’Ucciardone di Palermo dieci telefoni cellulari e 350 grammi di droga, tra cocaina, hashish e crack. Il materiale è stato scoperto durante un’ispezione condotta da 80 agenti nella sezione che ospita 140 detenuti, sotto il coordinamento del dirigente Francesco Cerami. Nei giorni scorsi, inoltre, un drone è stato trovato sul balcone di una donna residente nei pressi del carcere: il dispositivo avrebbe trasportato droga destinata all’interno dell’Ucciardone. Gioacchino Veneziano della Uilpa ha sottolineato l’impegno della polizia penitenziaria nonostante una carenza di circa 80 agenti.