Ubriaco e positivo alla cocaina provoca un incidente con feriti: denunciato

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Aveva un tasso alcolemico di 2,46 grammi per litro ed era positivo alla cocaina il conducente di 35 anni coinvolto in un incidente stradale con feriti, avvenuto lo scorso primo novembre a Lampedusa.

La vicenda riguarda uno scontro verificatosi lungo via Luigi Pirandello, sul quale sono intervenuti gli agenti del commissariato di Polizia dell’isola. L’automobilista, residente a Lampedusa, era stato sottoposto agli esami clinici e tossicologici previsti dopo l’incidente.

Gli accertamenti di laboratorio hanno restituito un quadro particolarmente allarmante: il valore alcolemico rilevato è risultato pari a 2,46 g/l, ben oltre i limiti consentiti dalla legge, mentre gli esami hanno confermato anche la positività alla cocaina.