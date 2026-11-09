Ubriaco alla guida della bici elettrica, cade davanti alla polizia: 52enne denunciato

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L’uomo è caduto proprio nei pressi di un posto di controllo delle Volanti. Gli agenti lo hanno soccorso, ma hanno subito notato i segni evidenti dell’abuso di alcol. Positivo all’etilometro, aveva anche la patente revocata. Bicicletta modificata sequestrata.

Una pedalata decisamente poco lucida e una caduta proprio sotto gli occhi della Polizia. È finita così la corsa di un 52enne agrigentino che, dopo aver alzato troppo il gomito, si era messo in sella alla propria bicicletta elettrica.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di sabato scorso, in città, nelle vicinanze di un posto di controllo della sezione Volanti. L’uomo ha perso improvvisamente l’equilibrio ed è rovinato sull’asfalto a pochi metri dagli agenti.

I poliziotti sono immediatamente intervenuti per prestargli soccorso, ma una volta avvicinatisi hanno percepito un forte odore di alcol e constatato le evidenti difficoltà del 52enne a camminare e a mantenersi in piedi.

Gli accertamenti con l’etilometro hanno confermato i sospetti: l’uomo aveva assunto alcolici in quantità tali da risultare positivo al controllo.

Ma le sorprese non sono finite qui. Dagli ulteriori controlli è emerso che il 52enne circolava nonostante avesse la patente revocata. Per lui sono scattate la denuncia in stato di libertà all’autorità giudiziaria e le relative sanzioni.

A completare il quadro, il sequestro amministrativo della bicicletta elettrica, risultata modificata.

Una vicenda che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi e che si è conclusa con l’intervento degli agenti, casualmente presenti proprio nel momento della caduta.