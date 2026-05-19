Ubriaco al volante procede a zig zag: denunciato quarantenne

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Paura sulle strade per un automobilista completamente ubriaco che si è messo alla guida rischiando di causare gravi incidenti. Un uomo di 40 anni residente a San Giovanni Gemini è stato fermato dai carabinieri e denunciato per guida in stato di ebbrezza.

I militari dell’Arma hanno notato un’auto procedere in maniera irregolare, con continue sbandate e una traiettoria pericolosa. Per questo motivo hanno deciso di intervenire immediatamente fermando il veicolo per un controllo.

Appena sceso dall’auto, il conducente è apparso in evidente stato di alterazione: barcollava, parlava con difficoltà e mostrava chiari sintomi legati all’abuso di alcol.

L’alcol test effettuato sul posto ha confermato i sospetti dei carabinieri. L’uomo è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a cinque volte oltre il limite consentito dalla legge, una condizione estremamente pericolosa sia per lui che per gli altri utenti della strada.

Per il quarantenne è così scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, oltre ai provvedimenti previsti dal codice della strada.