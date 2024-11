Ubriaco al volante neopatentato: denunciato

Condividi

A Canicattì i Carabinieri della locale Compagnia hanno denunciato a piede libero alla Procura di Agrigento un neopatentato di 18 anni, alla guida ubriaco e drogato allorchè avrebbe bevuto bevande alcoliche e assunto cocaina prima di avventurarsi al volante di un’automobile Lancia Y con cui si è poi schiantato contro un’automobile posteggiata in via Capitano Callea. Lui, e una donna di 24 anni a bordo con lui, sono stati soccorsi in ospedale in ambulanza. Dagli esami sanitari è emerso il consumo di alcol e di stupefacenti.