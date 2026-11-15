Ubriaca al volante si schianta contro un’auto parcheggiata: poi insulta poliziotti e carabinieri

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Una notte decisamente movimentata per una quarantenne agrigentina, denunciata dopo aver provocato un incidente stradale ed essersi scagliata verbalmente contro le forze dell’ordine intervenute sul posto.

La donna, una casalinga, si sarebbe messa alla guida dopo aver bevuto, finendo con la propria auto contro un veicolo regolarmente parcheggiato nei pressi di Viale della Vittoria, ad Agrigento.

Ma i problemi non sono finiti con l’incidente. All’arrivo di poliziotti e carabinieri, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione dell’accaduto, la quarantenne avrebbe iniziato a inveire contro gli agenti, rivolgendosi a loro con pesanti insulti, tra cui «pezzi di m…». La stessa aggressività sarebbe stata riservata anche ai coniugi proprietari dell’auto danneggiata.

Gli accertamenti hanno fatto emergere un quadro ancora più grave: il test alcolemico avrebbe infatti rilevato un tasso di alcol nel sangue quattro volte superiore al limite consentito dalla legge.

Per la donna è scattata la denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. Contestata anche l’ubriachezza molesta, mentre la patente è stata ritirata.