“U venniri a villa” apre i 10 giorni di feste per San Calogero

La città di Agrigento si appresta a trascorrere l’attesa festività di San Calogero, il Santo Nero, da secoli venerato dagli agrigentini con profonda, sincera e incrollabile devozione.

Il sindaco, Francesco Miccichè, e l’assessore a Cultura e Turismo, Costantino Ciulla, rivolgono un messaggio ai concittadini invitandoli a partecipare non solo alle manifestazioni religiose ma anche alle tante iniziative collaterali organizzate. E affermano:

“Nell’anno di Agrigento Capitale Italiana della Cultura, la festa di San Calogero assume un significato ancora più profondo in quanto simbolo dell’identità culturale, religiosa e sociale della nostra terra e riflesso autentico dello spirito che anima la città di Agrigento.

In programma un calendario di ricco di eventi religiosi e culturali, frutto di un percorso condiviso con il Santuario di San Calogero e con le associazioni di devoti che, da sempre, rappresentano il cuore pulsante della festa. In piena sintonia con le loro proposte, è stato possibile costruire una serie di iniziative che uniscono la dimensione religiosa a quella culturale, identitaria e sociale, in perfetta coerenza con lo spirito di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025.

Ringraziamo la Regione Siciliana, gli organi preposti e tutti gli attori che si stanno impegnando per la riuscita dell’evento.

Un particolare ringraziamento va al Consiglio Comunale che, nella seduta del 3 luglio, ha approvato con carattere d’urgenza la ratifica della variazione di bilancio che ha permesso di incamerare il contributo della Regione Siciliana, destinato all’attuazione delle iniziative collegate ad Agrigento 2025.

Un sincero ringraziamento va inoltre agli uffici comunali, che si sono adoperati con impegno e professionalità affinché l’iter amministrativo giungesse nei tempi previsti all’approvazione del programma e all’attivazione delle procedure necessarie.

Stasera, dunque, in piazza Marconi, dalle ore 20:30 in poi, con l’evento “U venniri a villa.”