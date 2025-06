Tutto come previsto; l’antenna è irregolare e va rimossa

Condividi

La competenza è comunale, anche perchè, contrariamente a quanto è stato sentito da blog più o meno fasulli che vogliono far chiudere le Soprintendenze (come se parlasse il ministro dei Beni Culturali…). La Soprintendenza di Agrigento, infatti, non è entrata assolutamente nel merito e di conseguenza non ha rilasciato alcun parere. Tra l’altro, in casi come questo dell’antenna, non vige la regola del silenzio assenzo.

Ovvia che la palla passa al Comune ed infatti, a seguito di un sopralluogo sul posto ha ordinato la demolizione e la rimozione di un’antenna per telecomunicazioni in Viale dei Pini a San Leone, installata da Inwit per conto di Vodafone, ritenuta abusiva e in violazione di vincoli paesaggistici e ambientali, come riscontrato anche dalla Soprintendenza ai beni culturali e paesaggistici. La dichiarazione in autocertificazione utilizzata dalla società per giustificare l’intervento è stata ritenuta non valida. Si tratta di una base in calcestruzzo armato di 46 metri quadrati e di un palo porta-antenne alto 28 metri. L’ordinanza di demolizione e rimozione è stata firmata dal dirigente del settore Lavori pubblici, l’ingegnere Alberto Avenia, e impone a Inwit e al locatario del terreno, Armando Corsini, di provvedere alla rimozione dell’opera entro 30 giorni, e il pagamento di una sanzione amministrativa di 5.000 euro. In caso di inadempienza, sarà il Comune a procedere d’ufficio con addebito dei costi ai responsabili.