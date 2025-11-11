“Tutti i parlamentari agrigentini sosterranno l’Aica”

L’Aica, l’Azienda idrica dei Comuni agrigentini, e la grave crisi finanziaria derivante soprattutto da un debito plurimilionario con Siciliacque: la presidente, Danila Nobile, ha pubblicato un video su Facebook tramite cui annuncia di avere ottenuto promessa di impegno da parte di tutta la deputazione agrigentina. E tra l’altro ha affermato: “Tutti i parlamentari regionali e nazionali agrigentini hanno confermato la loro piena vicinanza alla nostra battaglia. Dall’Assemblea regionale siciliana al parlamento nazionale i nostri rappresentanti stanno già lavorando per presentare emendamenti utili alla stabilizzazione finanziaria di Aica e al risanamento complessivo del sistema idrico agrigentino. È un segnale fortissimo di unità e di responsabilità perché insieme si può”. Siciliacque vanta un credito di oltre 20 milioni di euro, ha appena inviato una diffida all’Aica di pagare il debito residuo entro il 21 novembre altrimenti ridurrà la fornitura idrica all’intera provincia.
