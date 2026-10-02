Turisti al mare a Zingarello, i ladri aprono l’auto e portano via mille euro

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Brutta sorpresa per una coppia di turisti italiani in vacanza nell’Agrigentino, derubata mentre si trovava in spiaggia a Zingarello.

Marito e moglie avevano lasciato la propria auto parcheggiata per concedersi qualche ora di relax al mare. Approfittando della loro assenza, i ladri sono entrati in azione: hanno aperto il portabagagli e rovistato tra i bagagli della coppia.

L’attenzione dei malviventi si è concentrata su una valigia, all’interno della quale, nascosti tra gli effetti personali, c’erano circa mille euro in contanti. Il denaro è stato portato via.

Al rientro dalla spiaggia, i turisti hanno trovato la spiacevole sorpresa e hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. È stata quindi formalizzata la denuncia e sono state avviate le indagini per cercare di ricostruire la dinamica del furto e risalire ai responsabili.