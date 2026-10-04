Turista venezuelano di 43 anni muore in mare tra Cattolica Eraclea e Ribera: inutili i soccorsi

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Tragedia nel primo pomeriggio lungo il litorale compreso tra Cattolica Eraclea e Ribera. Un turista venezuelano di 43 anni è morto mentre si trovava in acqua, nei pressi della foce del fiume Platani e della scogliera di Capobianco.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe improvvisamente accusato una difficoltà mentre faceva il bagno. Alcune persone presenti sulla spiaggia hanno cercato di prestargli aiuto, mentre è scattata immediatamente la macchina dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno avviato le manovre di rianimazione nel tentativo di salvare il quarantatreenne. È stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, ma l’elicottero è poi ripartito senza il paziente dopo che i medici hanno constatato il decesso.

L’ipotesi al momento è quella dell’annegamento, ma non viene esclusa la possibilità che l’uomo possa essere stato colto da un malore improvviso mentre si trovava in acqua.

Per gli accertamenti sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Ribera, che hanno effettuato i rilievi e avviato le verifiche per ricostruire con precisione la dinamica della tragedia.

Il medico legale ha eseguito una prima ispezione cadaverica. Saranno gli ulteriori accertamenti a chiarire le cause esatte della morte.