Turista scompare alla Valle dei Templi, scattano le ricerche: in campo carabinieri e vigili del fuoco

Redazione
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Momenti di apprensione alla Valle dei Templi di Agrigento, dove un turista italiano risulta irreperibile da alcune ore. L’uomo stava visitando il sito archeologico insieme a un piccolo gruppo, quando se ne sono perse le tracce.

A lanciare l’allarme è stata la moglie, che non riuscendo più a mettersi in contatto telefonicamente con il marito ha chiesto aiuto.

Le ricerche sono scattate intorno alle 16 e si stanno concentrando all’interno dell’area archeologica. Impegnati nelle operazioni i custodi del Parco, i carabinieri e i vigili del fuoco, al lavoro per rintracciare il turista.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulla scomparsa. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso.

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