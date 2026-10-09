Turista scompare alla Valle dei Templi, scattano le ricerche: in campo carabinieri e vigili del fuoco

Condividi

Visualizzazioni 99

Momenti di apprensione alla Valle dei Templi di Agrigento, dove un turista italiano risulta irreperibile da alcune ore. L’uomo stava visitando il sito archeologico insieme a un piccolo gruppo, quando se ne sono perse le tracce.

A lanciare l’allarme è stata la moglie, che non riuscendo più a mettersi in contatto telefonicamente con il marito ha chiesto aiuto.

Le ricerche sono scattate intorno alle 16 e si stanno concentrando all’interno dell’area archeologica. Impegnati nelle operazioni i custodi del Parco, i carabinieri e i vigili del fuoco, al lavoro per rintracciare il turista.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulla scomparsa. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso.