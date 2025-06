“Tumulazioni Piano Gatta”: requisiti 41 posti

Condividi

Il Comune di Agrigento ha requisito quarantuno posti liberi e disponibili di cappelle ubicate nel cimitero di Piano Gatta appartenenti a privati cittadini. Così ha disposto con apposita ordinanza il sindaco, Franco Miccichè, per fronteggiare l’ormai atavico problema dell’emergenza tumulazioni. Un analogo provvedimento risale al 2017, quando altri loculi liberi furono requisiti in modo urgente e temporaneo per rimediare alla mancanza di spazi. Ciò al fine precipuo, soprattutto d’estate, di evitare pericoli di natura igienico-sanitaria considerata la presenza di salme in deposito con temperature elevate.