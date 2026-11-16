Tumore raro, individuata una possibile terapia ma il farmaco costa fino a 20 mila euro: il dramma di una 43enne di Sciacca

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Una speranza arrivata dalla medicina di precisione rischia di trasformarsi in una corsa contro il tempo. Una donna di 43 anni, residente a Sciacca, è affetta da un raro tumore dell’intestino tenue. Dopo il fallimento della chemioterapia, gli esami genetici effettuati a Milano hanno individuato un farmaco che potrebbe rappresentare una nuova possibilità di cura. Ma c’è un ostacolo enorme: il Servizio sanitario nazionale non ne prevede la rimborsabilità per questa specifica patologia.

La storia è quella di una paziente alla quale circa un anno fa è stato diagnosticato un adenocarcinoma del digiuno, una forma rara di tumore intestinale. Inizialmente si è tentata la strada dell’intervento chirurgico presso la clinica La Maddalena di Palermo, ma la neoplasia è risultata inoperabile.

La donna è stata quindi affidata alle cure dell’Oncologia dell’ospedale di Sciacca, dove ha seguito i protocolli terapeutici previsti. Anche la chemioterapia, tuttavia, non ha dato i risultati sperati e la malattia ha continuato a progredire.

A quel punto i medici hanno deciso di approfondire il quadro clinico attraverso un’indagine genetica avanzata, il cosiddetto Next Generation Sequencing (Ngs), eseguita presso l’Istituto europeo di oncologia di Milano. Un esame che ha permesso di individuare caratteristiche molecolari del tumore compatibili con una possibile terapia mirata.

Il farmaco individuato è il trastuzumab deruxtecan. Una prospettiva terapeutica importante, ma che si scontra con un problema amministrativo ed economico: il medicinale, pur essendo disponibile in Italia, non è rimborsato dal Servizio sanitario nazionale per il trattamento di questa particolare forma tumorale.

La somministrazione sarebbe quindi possibile soltanto attraverso un percorso specifico di autorizzazione per l’utilizzo off-label, con tutte le valutazioni cliniche e amministrative necessarie. Il costo stimato è impressionante: tra 15 e 20 mila euro per ogni ciclo di trattamento. Una cifra che la famiglia non può permettersi.

Adesso si cerca una soluzione che consenta alla paziente di accedere alla terapia senza dover affrontare una spesa economicamente insostenibile. Sul tavolo c’è la possibilità di un’autorizzazione eccezionale attraverso un’azienda sanitaria, ma occorre verificare tutte le condizioni previste dalla normativa.

La vicenda riporta al centro una questione delicatissima: quella del rapporto tra innovazione scientifica, diritto alla salute e tempi della burocrazia. La medicina di precisione consente oggi di individuare trattamenti sulla base delle caratteristiche genetiche di un tumore, ma non sempre queste nuove possibilità trovano immediata corrispondenza nei sistemi di autorizzazione e rimborso.

Per la donna di Sciacca, però, non si tratta di una discussione teorica. Dietro le procedure, le autorizzazioni e i costi ci sono una persona e una famiglia che aspettano una risposta.