“Truffe su indennità di disoccupazione”: quattro prescrizioni

Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Wilma Mazzara, a fronte dell’intervenuta prescrizione delle ipotesi di reato contestate e risalenti al 2016, ha prosciolto quattro imputati di avere concorso in una truffa consistita in assunzioni simulate e in successivi falsi licenziamenti per ottenere le relative indennità di disoccupazione. Sentenza di non doversi procedere per Filippo Ferraro, 76 anni, di Riesi, Calogero Piazza, 68 anni, di Canicattì, Calogera Fanara, 60 anni, di Canicattì, e Desy Infantino, 31 anni, di Agrigento. La presunta truffa avrebbe fruttato circa 10.000 euro. Nel collegio difensivo hanno lavorato gli avvocati Davide Casà, Giuseppe Riso, Gero Li Calzi, Claudio Reale e Giuseppe Giardina.